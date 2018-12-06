Шайба Барбашева не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче с "Эдмонтоном"

В Национальной хоккейной лиге завершается очередной игровой день регулярного чемпионата. В первом матче "Сент-Луис Блюз" на домашнем льду уступил "Эдмонтон Ойлерз" в серии буллитов со счетом 2:3.

В составе проигравших одну из шайб забросил российский нападающий Иван Барбашев. Другой российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не сумел отметиться результативными действиями и реализовать буллит.