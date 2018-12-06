Петербургская полиция проверяет деятельность фонда Сокурова

Петербургская полиция проводит проверку некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации". Его учредителем является режиссер Александр Сокуров.

Еще в марте в полицию поступило заявление о том, что в фонде совершаются противоправные действия. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, по факту заявления проводится проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, директор фонда Николай Янкин подозревается в хищении бюджетных средств, в частности, субсидий на съемки фильма "Опыты", который рассказывает, как Сокуров снимал свои киноленты.

На сайте сообщается, что фонд "Пример интонации" создан в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов, делающих первые шаги в киноискусстве.