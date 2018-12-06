Ахметов из ЦСКА признан лучшим молодым футболистом чемпионата России

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Ильзат Ахметов стал лауреатом национальной премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге.

Как сообщает Чемпионат.com, на первое место армейца поставили 46 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов чемпионата, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов. Всего Аметов набрал 202 балла.

Вторым стал другой полузащитник ЦСКА – Иван Обляков (177 баллов). Третье место занял игрок "Ростова" Дмитрий Скопинцев (111 баллов).

Премия "Первая пятерка" вручается Детской футбольной лигой с 2002 года. В разные годы ее обладателями становились Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Александр Головин и Александр Кокорин.