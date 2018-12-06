Минобороны: американский эсминец не приближался к российским водам ближе, чем на 100 километров

Американский эсминец McCampbell не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на сто километров. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Сейчас судно находится и "демонстрирует свою отвагу" на расстоянии более 400 километров от территориальных вод РФ. Конашенков подчеркнул, что военнослужащие Тихоокеанского флота контролируют действия эсминца и других военных кораблей в данной акватории.

Ранее американская сторона заявила, что эсминец прошел рядом с заливом Петра Великого в Приморье, где находится база ТОФ. Это было сделано, чтобы "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы на законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации". В ВМС США подчеркнули, что будут "будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право".

Это произошло на фоне инцидента в Керченском проливе, где три украинских корабля пересекли границу и вошли в закрытые территориальные воды России. Суда были задержаны. 24 моряка находятся в СИЗО в Москве под арестом.