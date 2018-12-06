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Поиск жизни в космосе 1 час назад
Астрономы проверили, является ли Оумуамуа инопланетным кораблём
Небесное тело или космический корабль? Астрономы уже больше года обсуждают природу первого в истории объекта, который на глазах у человечества прилетел в Солнечную систему из межзвёздного пространства. В надежде выяснить истину астрономы предприняли поиск искусственных радиосигналов, которые могут исходить от Оумуамуа.
Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Astronautica группой во главе с Джилл Тартер (Jill Tarter) из Института SETI в США.
Оумуамуа был обнаружен в октябре 2017 года. Сначала его приняли за комету. Но дальнейшие наблюдения не выявили никаких признаков истекающих с его поверхности газов (характерного признака комет), и астрономы стали считать тело астероидом.
Однако через некоторое время наблюдатели заметили, что объект как будто обладает двигателем. Во всяком случае, ему придаёт ускорение не только гравитация, но и какая-то другая сила.
Так как учёные всегда рассматривают все возможные версии, специалисты начали проверять одну из самых экзотических гипотез, что Оумуамуа представляет собой инопланетный корабль. Однако в итоге исследователи приняли более прозаическую версию: объекту вернули звание кометы. Считается, что его "реактивный двигатель" – это струи истекающего вещества, которые не видны в телескопы из-за того, что частицы в них слишком крупные.
Тем не менее версия искусственного происхождения объекта продолжает будоражить умы учёных. Экспертам кажется подозрительным не только "невидимый двигатель", но и крайне вытянутая форма объекта (он отдалённо напоминает сигару или подводную лодку).
Тартер и её коллеги решили поискать радиосигналы, которые могли бы исходить от Оумуамуа, с помощью радиотелескопа ATA. Наблюдения проводились с 23 ноября по 5 декабря 2017 года, когда объект находился в 270 миллионах километрах от Земли (это чуть меньше диаметра земной орбиты).
Астрономы искали сигнал в диапазоне частот от одного до десяти гигагерц. Спектральное разрешение (интервал между двумя ближайшими частотами, которые воспринимаются как отдельные) составляло 100 килогерц.
Как уточняет пресс-релиз исследования, чувствительности телескопа было достаточно, чтобы обнаружить на поверхности объекта передатчик мощностью от 30 до 300 милливатт (если, конечно, он излучает во все стороны примерно одинаково, а не отправляет сигнал узким лучом куда-то в сторону от Земли). Эти цифры сравнимы с мощностью обычного мобильного телефона. На частотах, занятых сигналами спутников, порог обнаружения был выше: около десяти ватт (мощность энергосберегающей лампочки).
К сожалению (а может, и к счастью) для всего человечества, никаких радиосигналов обнаружить не удалось. Для чистоты эксперимента астрономы наблюдали ещё два околоземных астероида: 2017 UZ и WC7 201. Никаких значимых отличий межзвёздного гостя от этих контрольных объектов в исследованном диапазоне зафиксировано не было.
Разумеется, этот отрицательный результат нельзя считать окончательным подтверждением того, что Оумуамуа имеет естественное происхождение. В конце концов, гипотетические инопланетяне вовсе не обязаны были пользоваться радиосвязью, тем более в указанное время и в указанном диапазоне частот.
Однако в науке строго действует принцип "чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных доказательств". Гипотеза об искусственном происхождении объекта потребовала бы очень веских аргументов, чтобы быть принятой. Таким подтверждением, безусловно, мог бы стать явно искусственный характер радиосигнала, если бы он был обнаружен. Однако в этот раз человечеству не повезло.
Впрочем, по мнению некоторых экспертов, Галактика может быть наполнена инопланетными зондами. Так что не исключено, что самые волнующие открытия впереди.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об органических веществах на Оумуамуа, о звёздах, с которых он мог прилететь, и о том, какой процесс мог отправить его в столь впечатляющее путешествие.
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