Медведев: США препятствуют инвестициям в Россию, но они - вторичный источник

Российская экономика может развиваться за счет собственных инвестиций, уверен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Иностранные инвестиции, при всем уважении, почтении к ним, нашем желании их получить — это все-таки вторичный источник", — сообщил глава правительства, отвечая представителям российских телеканалов на вопрос об источниках инвестиций в условиях санкций. Прямую трансляцию вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Говоря о сегодняшней ситуации с иностранными инвестициями, Дмитрий Медведев напомнил, что недавно проводил встречу так называемого комитета по иностранным инвестициям — это крупнейшие компании мира, и уходить из России они не собираются

"Общая капитализация этих компаний, когда они приезжают в гости сюда, составляет несколько триллионов долларов. Это действительно первые лица, и, конечно, они все говорят: "Мы очень хотели бы остаться в России, развивать свой бизнес", — подчеркнул премьер-министр.

При этом глава правительства признал, что власти отдельных стран все-таки "вставляют палки в колеса".

"Чего скрывать, это и правительство Соединенных Штатов Америки, администрация США и некоторых европейских стран", — отметил Дмитрий Медведев.

Однако другие государства ведут себя "более адекватно" и признают, что санкции нанесли им огромный ущерб, подытожил премьер-министр России.