До 2024 года на развитие соцсферы направят 22 триллиона

На развитие социальной сферы в России до 2024 года направят 22 триллиона рублей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью пяти телеканалам.

Он подчеркнул, что это огромные деньги, причем в сумму входят не только государственные, но и частные средства.

Для того чтобы найти эти деньги, пришлось повысить на 2% налог на добавленную стоимость, "некоторым образом скорректировать акцизную политику" и решить еще ряд задач. В целом же эти 22 триллиона – "результат грамотного перераспределения источников финансирования целого ряда программ", подчеркнул глава правительства.

Интервью Дмитрия Медведева транслируют телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.