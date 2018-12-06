Премьер об агрессии подростков: Интернет - лишь средство

Во время общения в телеэфире с журналистами Дмитрий Медведев высказал свое мнение о том, что приводит к ситуациям, когда подростки ведут себя агрессивно, и это иногда заканчивается большими трагедиями (как недавно в колледже в Керчи).

Тогда в СМИ и соцсетях много говорили и писали о том, что к подобному поведению школьников зачастую подталкивают опасные ресурсы в Интернете.

Медведев дал понять, что уже знает об инциденте в школе в московском районе Жулебино утром 6 декабря, куда подросток пришел с ножом и угрожал себя убить.

"Слава богу, что там все благополучно разрешилось, он сдался. Но все это — проблема на стыке семьи и школы", — сказал премьер.

Говоря о вызовах, которые предъявляет современная жизнь к учителям, председатель правительства России отметил, что "образование никогда не готово к вызовам", и "именно поэтому образование меняется".

Медведев посоветовал преподавателям всегда находить ответы на вопросы, которые им задают, даже если изначально они к этим вопросам не были готовы.

"Это побуждает тебя с этим всем познакомиться, и в следующий раз ответить на вопрос", — дал премьер совет преподавателям.

При этом Медведев считает, что Интернет не является единственной причиной, побуждающей подростков к агрессивным действиям в учебных заведениях.

Хотя шаги по ограничению запрещенного контента в Сети необходимо продолжать, добавил Медведев.

По его мнению, главное в воспитании ребенка это семья. "Пусть это даже прозвучит консервативно, и кто-то может со мной не согласиться", — добавил Медведев.

Премьер считает, что если ребенок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит, а семья находится в этот момент рядом, то обязанность родителей – "подойти и поинтересоваться, чего он там торчит".

"Может быть, у него какие-то проблемы, может быть, ему нужна какая-то поддержка", — предположил премьер и добавил, что "это как раз и создает основу для такого рода трагедий".

Он также отметил, что "очень важное значение имеет школа — ее роль никто не отрицает", и "там тоже должны проходить соответствующие мероприятия".

Что касается Интернета, то он, говорит премьер, "это средство, и нельзя видеть все проблемы только в Интернете".

"Хотя им надо заниматься, и мы это делаем", — добавил Дмитрий Медведев. Он напомнил, что за последние годы было блокировано около полутора тысяч запрещенных ресурсов, возбуждались уголовные дела.

Прямую трансляцию "Разговора с Дмитрием Медведевым" вели "Россия 1", "Россия 24" и сайт Вести.Ru.