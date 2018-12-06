Медведев: цифровизация экономики вызывает рост безработицы, этому надо противостоять

Цифровизация экономики — это не только благо, это и колоссальный вызов, с которым столкнулись многие страны, в том числе и Россия, считает глава правительства Дмитрий Медведев.

"В ряде случаев внедрение современных цифровых технологий действительно означает изменение количества рабочих мест", — указал он, подчеркнув, что увеличению безработицы нужно противостоять.

При этом премьер-министр отметил, что сейчас безработица в России находится на рекордно низком уровне — 4,7%.

Также Дмитрий Медведев напомнил, что государство поставило цель вдвое снизить уровень бедности в стране.

"Запрос на справедливость, на выравнивание условий жизни, на более высокие доходы и устранение бедности абсолютно правильный. И он может быть поддержан на всех политических уровнях", — пояснил он, добавив, что правительство будет активно работать над решением этой проблемы.