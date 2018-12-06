Дмитрий Медведев рассказал, почему "обидел" нефтяников

В ходе интервью российским телеканалам, говоря о ценах на топливо, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что на фоне роста цен и недовольства нефтяных компаний отсутствием ожидаемой прибыли, власти "надавили" на нефтяников, чтобы люди имели возможность расплачиваться за бензин.

Глава правительства напомнил, что в последнее время за счет роста цен на нефть российские нефтяные компании посчитали себя обиженными, их представители заявили, что не получают на внутреннем рынке столько, на сколько рассчитывали. "А им кто-то это обещал?", — спросил Медведев.

Он отметил, что правительству важнее, чтобы люди могли расплачиваться за бензин. "Я считаю, что мы поступили правильно", — подчеркнул глава кабмина.