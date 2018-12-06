Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским каналам рассказал, что старается быть в курсе литературных и телевизионных новинок.

Когда журналисты поинтересовались, видел ли глава правительства новый сериал "Домашний арест" про чиновника-коррупционера, Медведев ответил, что это довольно забавный фильм, а представленные там типажи вполне узнаваемы.

"Сериалы я, конечно, очень редко смотрю, но если вы имеет в виду так называемый "Домашний арест", то я действительно пару серий этого сериала посмотрел. Если вы на кого-то намекаете, то вряд ли, но узнаваемые как типажи — точно. И некоторые вещи просто смешные", — сообщил премьер-министр.

По мнению Медведева, с такими источниками культуры нужно знакомиться, так как "и "Ревизор" актуален, и "Домашний арест" вполне актуален".

Глава правительства также рассказал, что несмотря на огромные объемы деловых бумаг и документов, которые ему приходится изучать, он старается находить время и на художественную литературу, и на научные труды.

В частности, в последнее время он обратил внимание на книги Гузели Яхиной, просматривал "Виды на гору Фудзи" Виктора Пелевина, а также прочитал книгу "Страна вина" китайского автора Мо Янь.

"Она такая философская и весьма интересная для того, чтобы ознакомиться с китайской культурой и с китайскими традициями чиновников, что на самом деле немаловажно", — поделился впечатлениями Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос о самых ярких впечатлениях уходящего года премьер рассказал о поездках по стране и общении с россиянами.

"Впечатления в жизни любого человека — это общение с людьми. Я думаю, что и у вас так же. И самое главное — это общение с людьми", — подчеркнул он, добавив, что это помогает найти наиболее верную точку зрения и наиболее верные решения.

"Страна у нас очень разная, очень красивая. Я посетил все, начиная от Калининграда и заканчивая Петропавловском-Камчатским. Был и на Кавказе, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Это, наверное, самые мощные впечатления у меня в этом году", — поделился глава правительства.

Говоря о предстоящих новогодних праздниках, Медведев сообщил, что хотел бы поехать в Сочи покататься в горах на лыжах.

"Если получится. Нет, значит будем продолжать работать и в праздники", — отметил он, пожелав россиянам "всего самого доброго" в новом году. Прямую трансляцию интервью вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.