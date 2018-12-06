"Мозги надо включать, когда ты облечен властью", - посоветовал премьер

Чиновникам, которые делают некорректные замечания в адрес россиян, Дмитрий Медведев посоветовал "включать мозги".

"Что можно сказать, мозги надо включать, вот собственно и все, когда ты облечен властью​​​. И, к сожалению, не у всех это получается", — заявил он в интервью пяти телеканалам.

Так глава правительства прокомментировал скандал с министром из Саратовской области, которая заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно для того, чтобы прожить, и "макарошки стоят всегда одинаково".

Медведев отметил, что ему не хотелось бы обижать чиновников целиком, поскольку по большей части это ответственные и преданные своему делу люди. Но есть и те, "кто плохо себя ведет", и их следует привлекать к ответственности.

Современные технологии позволяют очень быстро распространять информацию о некорректном поведении госслужащих, поэтому "ответственность есть всегда".

Прямую трансляцию интервью Дмитрия Медведева вели сайт Вести.Ru и телеканал "Россия 24".