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6 декабря 201814:05

Путин предложил создать общую орбитальную группировку ЕврАзЭС

На встрече глав государств ЕврАзЭС в Петербурге, трансляцию которой ведет "Россия 24", президент России предложил создать единую орбитальную спутниковую группировку.

По его словам, сотрудничество в сфере предоставления космических услуг ( в том числе создание общей группировки орбитальных аппаратов и продвижение геоинформационных сервисов для рынков третьих стран) представляется перспективным.

"Можно также подумать и над принятием совместной программы научно-технологического развития", — предложил участникам встречи Владимир Путин.

Глава российского государства также сообщил, что в 2019 году в бюджете ЕврАзЭС (его предстоит утвердить на нынешнем саммите) предусмотрены значительные средства на реализацию крупных цифровых проектов.

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