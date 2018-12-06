Путин предложил создать общую орбитальную группировку ЕврАзЭС

На встрече глав государств ЕврАзЭС в Петербурге, трансляцию которой ведет "Россия 24", президент России предложил создать единую орбитальную спутниковую группировку.

По его словам, сотрудничество в сфере предоставления космических услуг ( в том числе создание общей группировки орбитальных аппаратов и продвижение геоинформационных сервисов для рынков третьих стран) представляется перспективным.

"Можно также подумать и над принятием совместной программы научно-технологического развития", — предложил участникам встречи Владимир Путин.

Глава российского государства также сообщил, что в 2019 году в бюджете ЕврАзЭС (его предстоит утвердить на нынешнем саммите) предусмотрены значительные средства на реализацию крупных цифровых проектов.