Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время заседания саммита Евразийского экономического союза обсудили вопросы ценообразования на газ. Прямую трансляцию из Санкт-Петербурга вел телеканал "Россия 24".

Лукашенко сказал, что для белорусских потребителей газ стоит 130 за тысячу кубометров, в время как в соседних регионах России (например, в Смоленской области) – всего 70 долларов.

В ответ на это Путин заметил, что если бы Россия продавала Белоруссии газ по рыночной цене, то она была не 130 долларов, а 200. Затем он предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.