Андрея Битова похоронят в Петербурге рядом с родителями

Прощание с выдающимся российским писателем Андреем Битовым состоится 7 декабря в 12 часов дня в Большом зале Центрального дома литераторов в Москве (ул. Большая Никитская, 53). Отпевание пройдет в тот же день, ориентировочно в 15 часов в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе (ул. Нижняя Красносельская, 12, стр.1). После траурной церемонии тело Андрея Битова кремируют.

Внучка писателя Полина Баженова рассказала, что урну с прахом перевезут в Санкт-Петербург и захоронят на Шуваловском кладбище рядом с могилами родителей Битова. На церемонии будут только родственники, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, писатель Андрей Битов ушел из жизни 3 декабря на восемьдесят втором году жизни. Его называют одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Его перу принадлежат такие романы, как "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже" и "Грузинский альбом".