Преследование нетрезвого угонщика по улицам Тольятти попало на видео

Сотрудники Дорожно-патрульной службы Тольятти задержали нетрезвого угонщика после продолжительной погони: инцидент произошел поздним вечером 2 декабря. Несколько дней спустя полицейские выложили кадры преследования и задержания нарушителя.

Первоначально на странные маневры автомобиля ВАЗ 2115 обратил внимание местный житель, а затем он сообщил в правоохранительные органы о своих наблюдениях.

Сотрудники ДПС попыталисть остановить машину, однако ее водитель проигнорировал их требования. Началась погоня, прервавшаяся на несколько секунд, когда нарушитель высадил свою спутницу. В этот момент полицейские бросились его задерживать, однако лихач вновь нажал на педаль газа.

Беглец отчаянно пытался скрыться — его автомобиль вилял, сшибал сугробы и постоянно терял сцепление с дорогой. По этой причине погоня закончилась ожидаемой аварией: водитель потерял управление, вылетел в кювет и тут же был задержан.

Выяснилось, что нарушителем оказался 18-летний парень, не имеющий прав. Автомобиль он угнал, чтобы покататься. Водитель отказался от проверки на употребление алкоголя и наркотиков и был помещен под административный арест на 10 суток.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транвсортным средством без цели хищения".