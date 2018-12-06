Самолет-разведчик США впервые пролетел над озером Сиваш

Американский разведчик OS-135B на базе самолета Boeing707 впервые шпионил за Крымом и Россией над озером Сиваш. Ранее разведывательная активность Пентагона в этом районе не фиксировалась. Самолет-разведчик вылетел из киевского аэропорта Борисполь, а затем пролетел вдоль северной границы Крыма от Перекопа до Азовского моря.

Полет проходил на высоте 3 тысячи метров. Все время полет проходил над украинской территорией, но с максимальным приближением к российской границе. В районе Перекопа американский разведчик приближался к российской границе на дистанцию в 10 километров, сообщает "Интерфакс".

Вероятно, одной из целей разведки для американского воздушного шпиона был расположенный на севере Крыма Джанкой. Здесь в 50 километрах от границы с Украиной недавно Минобороны России развернула дивизию с комплексом противоракетной обороны С-400.

Одновременно с этим вблизи черноморского побережья Крыма зафиксирован многочасовой полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Морской американский разведчик производства Lockheed вылетел авиабазы Суда-бэй на острове Крит. Аэроразведчик несколько часов курсировал у юго-западного и южного побережья Крымского полуострова.

Еще один стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V много часов курсировал у границ Калининградской области и Белоруссии. Воздушный разведчик курсировал все это время в польском воздушном пространстве.

4 декабря в украинском небе за Россией шпионил дальний стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. 2 декабря 8-часовой разведывательный полет у российского черноморского побережья вел американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с авиабазы Сигонелла в Италии. Он пролетел вблизи Кубани и берегов Крыма, а также у Керченского пролива. Затем к нему присоединился американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Они пролетели на расстоянии 35-45 километров от российского берега.