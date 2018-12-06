Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 декабря 201816:51

Самолет-разведчик США впервые пролетел над озером Сиваш

Википедия /Boeing OC-135B

Американский разведчик OS-135B на базе самолета Boeing707 впервые шпионил за Крымом и Россией над озером Сиваш. Ранее разведывательная активность Пентагона в этом районе не фиксировалась. Самолет-разведчик вылетел из киевского аэропорта Борисполь, а затем пролетел вдоль северной границы Крыма от Перекопа до Азовского моря.

Полет проходил на высоте 3 тысячи метров. Все время полет проходил над украинской территорией, но с максимальным приближением к российской границе. В районе Перекопа американский разведчик приближался к российской границе на дистанцию в 10 километров, сообщает "Интерфакс".

Вероятно, одной из целей разведки для американского воздушного шпиона был расположенный на севере Крыма Джанкой. Здесь в 50 километрах от границы с Украиной недавно Минобороны России развернула дивизию с комплексом противоракетной обороны С-400.

Одновременно с этим вблизи черноморского побережья Крыма зафиксирован многочасовой полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Морской американский разведчик производства Lockheed вылетел авиабазы Суда-бэй на острове Крит. Аэроразведчик несколько часов курсировал у юго-западного и южного побережья Крымского полуострова.

Еще один стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V много часов курсировал у границ Калининградской области и Белоруссии. Воздушный разведчик курсировал все это время в польском воздушном пространстве.

4 декабря в украинском небе за Россией шпионил дальний стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. 2 декабря 8-часовой разведывательный полет у российского черноморского побережья вел американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с авиабазы Сигонелла в Италии. Он пролетел вблизи Кубани и берегов Крыма, а также у Керченского пролива. Затем к нему присоединился американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Они пролетели на расстоянии 35-45 километров от российского берега.

Сейчас

17:09

ОПЕК сократит добычу нефти на миллион бареллей в сутки

16:28

Двое игиловцев получили большие сроки за подготовку терактов в столичном регионе

16:25

Самолет-разведчик США впервые пролетел над озером Сиваш

15:31

Рогозин стал спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе

15:27

Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с Россией

14:47

СК возбудил по факту инцидента в школе в Жулебине

14:41

На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

ОПЕК сократит добычу нефти на миллион бареллей в сутки

ОПЕК сократит добычу нефти на миллион бареллей в сутки

54 минуты назад
Дружба Украины с Россией прекратится 1 апреля

Дружба Украины с Россией прекратится 1 апреля

2 часа назад
Дмитрий Медведев о пенсиях, бензине, санкциях и валюте

Дмитрий Медведев о пенсиях, бензине, санкциях и валюте

3 часа назад
Самолет-разведчик США впервые пролетел над озером Сиваш

Самолет-разведчик США впервые пролетел над озером Сиваш

1 час назад
С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине

С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине

3 часа назад
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ

Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ

4 часа назад
Металлы, стоимость которых превышала цену золота

Металлы, стоимость которых превышала цену золота

7 часов назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
Активны, непьющи, коммуникабельны: Генпрокуратура опровергла расхожее мнение о типичных коррупционерах

Активны, непьющи, коммуникабельны: Генпрокуратура опровергла расхожее мнение о типичных коррупционерах

3 часа назад
Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

3 часа назад
Вильфанд: выпавший в Москве снег до весны не растает

Вильфанд: выпавший в Москве снег до весны не растает

6 часов назад
Федор Конюхов начал кругосветку из Новой Зеландии

Федор Конюхов начал кругосветку из Новой Зеландии

7 часов назад
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

8 часов назад
Впереди финал! Подробности скоро

Впереди финал! Подробности скоро

2 часа назад
Ноутбук для дела: на что стоит обращать внимание при выборе

Ноутбук для дела: на что стоит обращать внимание при выборе

4 часа назад
Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

04.12.2018 13:22
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Тренд: платье-бюстье. 10 модных моделей для новогодней вечеринки

Тренд: платье-бюстье. 10 модных моделей для новогодней вечеринки

30 минут назад
С северокорейского ТВ пропала знаменитая "рыдающая" диктор в розовом

С северокорейского ТВ пропала знаменитая "рыдающая" диктор в розовом

44 минуты назад
В Сочи после ливня размыло недавно возведенный мост

В Сочи после ливня размыло недавно возведенный мост

49 минут назад
Импровизация и легкое музыкальное хулиганство: Мацуев сыграл с детьми джаз

Импровизация и легкое музыкальное хулиганство: Мацуев сыграл с детьми джаз

1 час назад
Писательница сломала руку, пробираясь домой через балкон

Писательница сломала руку, пробираясь домой через балкон

1 час назад
Утверждены изменения в ПДД: появятся новые знаки и разметка

Утверждены изменения в ПДД: появятся новые знаки и разметка

1 час назад
Двое игиловцев получили большие сроки за подготовку терактов в столичном регионе

Двое игиловцев получили большие сроки за подготовку терактов в столичном регионе

1 час назад
Женщинам отказывают в работе из страха #MeeToo

Женщинам отказывают в работе из страха #MeeToo

1 час назад
Растение-киборга научили передвигаться к источнику света

Растение-киборга научили передвигаться к источнику света

2 часа назад
Рогозин стал спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе

Рогозин стал спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе

2 часа назад
9-летний московский школьник открыл сверхновую звезду

9-летний московский школьник открыл сверхновую звезду

2 часа назад
Мужчина взорвал квартиру, чтобы убить жену, но умер сам

Мужчина взорвал квартиру, чтобы убить жену, но умер сам

3 часа назад
Давос останется без "Русского дома"

Давос останется без "Русского дома"

3 часа назад
Выпивший новоуралец дрелью спровоцировал массовую драку в баре

Выпивший новоуралец дрелью спровоцировал массовую драку в баре

3 часа назад
После джаза: Дмитрий Киселев анонсировал рэп-фестиваль на нудистском пляже Коктебеля

После джаза: Дмитрий Киселев анонсировал рэп-фестиваль на нудистском пляже Коктебеля

3 часа назад
На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами

На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами

3 часа назад
Андрея Битова похоронят в Петербурге рядом с родителями

Андрея Битова похоронят в Петербурге рядом с родителями

3 часа назад
Чердынь: душа Урала. Фотолента

Чердынь: душа Урала. Фотолента

4 часа назад
Преследование нетрезвого угонщика по улицам Тольятти попало на видео

Преследование нетрезвого угонщика по улицам Тольятти попало на видео

4 часа назад
Сорбонна закрыта по соображениям безопасности

Сорбонна закрыта по соображениям безопасности

4 часа назад
Муж и жена одна сатана. Верховный суд разрешил банкротить супругов вместе

Муж и жена одна сатана. Верховный суд разрешил банкротить супругов вместе

4 часа назад
Конец эпохи ДВС: Volkswagen прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов

Конец эпохи ДВС: Volkswagen прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов

4 часа назад
Известный футболист Александр Минаев скончался на 65-м году жизни

Известный футболист Александр Минаев скончался на 65-м году жизни

4 часа назад
Прокуратура: никакого дебоша Панин в самолете не устраивал

Прокуратура: никакого дебоша Панин в самолете не устраивал

5 часов назад
Паркур официально признан гимнастической дисциплиной

Паркур официально признан гимнастической дисциплиной

5 часов назад
До 2024 года на развитие соцсферы направят 22 триллиона

До 2024 года на развитие соцсферы направят 22 триллиона

5 часов назад
Авторынок в ноябре: активный рост и ажиотаж накануне повышения НДС

Авторынок в ноябре: активный рост и ажиотаж накануне повышения НДС

5 часов назад
Минобороны: американский эсминец не приближался к российским водам ближе, чем на 100 километров

Минобороны: американский эсминец не приближался к российским водам ближе, чем на 100 километров

6 часов назад
Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом

Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом

7 часов назад
Естественный отбор в матке происходит совсем не так, как считалось раньше

Естественный отбор в матке происходит совсем не так, как считалось раньше

7 часов назад
Колонка Андрея Медведева: смерть Вани Крапивина из Северодвинска

Колонка Андрея Медведева: смерть Вани Крапивина из Северодвинска

20 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

05.12.2018 12:37
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

03.12.2018 09:45