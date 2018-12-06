Столкновение автобуса с самосвалом на юге Москвы сняли на видео

Три пассажира получили легкие травмы в результате столкновения автобуса с КамАЗом дорожных служб на юге Москвы. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла около половины девятого утра 6 декабря напротив дома №2 по Пролетарскому проспекту. Водитель КамАЗа выехал с обочины и притормозил перед трактором, который собирал снег, и в этот момент в самосвал врезался автобус. После столкновения тяжелая машина откатилась примерно на 10 метров.

Удар оказался несильным, поскольку в последний момент водителю автобуса удалось сбросить скорость, но три пассажира не устояли на ногах и получили легкие травмы.