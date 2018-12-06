"Реал" забил "Мелилье" шесть мячей в Кубке Испании

Мадридский "Реал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу разгромил "Мелилью", выступающую в третьем по силе дивизионе страны, со счетом 6:1. По итогам двух встреч "сливочные" прошли в следующий раунд турнира.

Марко Асенсио и Иско оформили в этой игре по дублю. Также за мадридскую команду отличились Хавьер Санчес и Винисиус Жуниор​​​. У проигравших единственный мяч оказался на счету Ясина Касми, реализовавшего пенальти.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал" в гостях победил "Мелилью" со счетом 4:0.