Президент Эквадора выступил гарантом свободы Ассанжа

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Британия предоставила достаточно гарантий для Джулиана Ассанжа, и теперь он может покинуть посольство южно-американской страны в Лондоне.

По словам Морено, британцы пообещали не экстрадировать Ассанжа в страну, где ему грозила бы смертная казнь, передает "Россия 24".

Основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора больше 6 лет. По некоторым сведениям, в США ему готовятся предъявить обвинения в шпионаже.