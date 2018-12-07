"Маньяка" Семенова допросили в Москве и повезли под конвоем в Тольятти

После допроса задержанного 6 декабря в Москве Артема Семенова, подозреваемого в нападении на женщин, под конвоем отправили в Тольятти.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании на Казанском вокзале Москвы 22-летнего молодого человека. Подозреваемый был задержан оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с тольяттинскими коллегами и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО.

Ему инкриминируются нападения на женщин и нанесение ножом (в трех случаях) телесных повреждений. Все преступления совершены на территории Самарской области. Жертвы преступника живы. Все они были блондинками в возрасте от 20 до 46 лет.

Установлено, что Семенов воспользовался сервисом Bla-bla-car, чтобы доехать до Москвы. Водитель автомобиля, подвозивший молодого человека, опознал своего пассажира.

СМИ уже прозвали преступника "маньяком".

Про Артема Семенова известно, что он жил с мамой и бабушкой. Немногочисленные знакомые молодого человека характеризуют его как избалованного, но замкнутого, "себе на уме".

Мама Семенова подтвердила полицейским, что сын признался ей в совершении преступлений.