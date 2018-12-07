В Приморье на помощь обманутым дольщикам направят более миллиарда рублей

Власти Приморского края предусмотрели почти 1,2 млрд рублей на решение проблем граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков.

Более половины средств будут выделены уже до конца года, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

При этом часть средств (590 млн) пойдет на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края, которая займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке, а другую часть получат сами обманутые граждане.

Еще 2,5 млрд рублей будут заложены в бюджете края на 2019 год, сообщает ТАСС.

В октябре с обманутыми дольщиками Владивостока встретился исполняющий обязанности Приморья Олег Кожемяко, они обсудили тему проблемных долгостроев. Подробнее о беседе смотрите в нашем репортаже.