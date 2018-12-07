Дональд Трамп выбрал нового представителя США в ООН

Президент США Дональд Трамп принял решение назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этой должности Никки Хейли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по кандидатуре нового постпреда США при ООН к концу года, сообщает ТАСС.

Хейли, занимающая пост постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила 9 октября о своей отставке.

Кстати, в конце 2017 года российские пранкеры (телефонные шутники) Лексус и Вован позвонили и разыграли Хейли от имени польского премьера Матеуша Моравецкого. Она в разговоре с ними согласилась поддержать несуществующую страну Биномо. Однако назначение Хейли на должность для Трампа было редкой удачей.

Хизер Науэрт (активная сторонница Республиканской партии и Дональда Трампа) была назначена начальником пресс-службы Госдепа в апреле 2017 года. Науэрт пришла туда с более чем 15-летним опытом работы в качестве ведущего и корреспондента. В 1998-2005 годах Науэрт работала корреспондентом на Fox News Channel. В 2005 году она перешла на ABC News, где проработала два года.