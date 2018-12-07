Пять российских дуэтов лидируют в финале юниорского Гран-при фигуристов

На финальном этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию завершились выступления спортивных пар в короткой программе. Сразу пять российских дуэтов расположились среди лидеров турнира, который проходит в канадском Ванкувере.

Первыми идут Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, набравшие 66,84 балла. Вторыми стал дуэт Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (66,44). Тройку лучших замкнули Анастасия Мишина и Александр Галлямов (64,37).

Ксения Ахантьева и Валерий Колесов оказались четвертыми (62,04), а на пятой строчке расположились Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот (59,28).

Спортивные пары 8 декабря покажут произвольную программу, по итогам которой будут определены победители финала Гран-при.