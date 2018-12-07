Венесуэла договорилась с Россией об использовании системы ГЛОНАСС

Путеводные звёзды зажгутся над Венесуэлой. Боливарианская республика начнёт использовать спутниковую систему навигации ГЛОНАСС.

Как сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро по итогам своего визита в российскую столицу, такой шаг поможет улучшить телекоммуникационные возможности государства.

Москва и Каракас также договорились о крупных инвестициях в нефтяную промышленность Венесуэлы. Так, по задумке сторон, пять миллиардов долларов вложений помогут увеличить добычу чёрного золота проектах, которые развиваются совместно с российскими партнёрами, передает телеканал "Россия 24".