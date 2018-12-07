Сергей Лавров: НАТО и ЕС грубо вмешиваются в дела Македонии

НАТО и Евросоюз наращивают усилия на Балканском полуострове, это вызывает обеспокоенность. Министр иностранных дел Сергей Лавров поделился таким мнением в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".

По его словам, альянс и ЕС требуют от стран региона сделать ложный выбор — быть с Москвой или с Вашингтоном и Брюсселем. Такие шаги ведут к дестабилизации обстановки в Европе и росту напряженности.

Также Сергей Лавров высказал мнение о ситуации с переименованием Македонии: "Налицо грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии. На повседневной основе ее граждан прямо агитировали голосовать на референдуме 30 сентября за принятие Преспанского соглашения".

Референдум, отметил Сергей Лавров, провалился.

"В этой ситуации в Собрании 19 октября продавили одобрение конституционных поправок путем шантажа и подкупа депутатов от оппозиции. В этом приняли непосредственное участие иностранные дипломаты, в том числе посол США", — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.