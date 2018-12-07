В деятельности Фонда Сокурова не нашли нарушений

Проверка, проведенная в некоммерческом фонде поддержки кинематографа "Пример интонации" (Фонд режиссера Александра Сокурова), не нашла нарушений в деятельности организации, в возбуждении уголовного дела отказано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе петербургского главка МВД.

По данным СМИ, заявление бывшего работника фонда о том, что в организации совершаются противоправные действия, поступило в полицию еще в марте. Накануне в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что проверки действительно идут.

В связи с этим временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к главе ГУ МВД региона Сергею Умнову с просьбой проверить, нет ли провокационных действий против А.Сокурова.

Ранее СМИ предполагали, что вероятной причиной проверки могла стать деятельность директора фонда "Пример интонации" Николая Янкина, которого подозревают в хищении бюджетных средств.