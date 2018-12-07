В Волгограде нарушитель сбил ребенка и сбежал, испугавшись ответственности. Видео

Утром в пятницу, 7 декабря, на улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде произошел наезд на ребенка, инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Водитель автомобиля Mercedes проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на "зебру", где сбил 13-летнего пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет.

После этого нарушитель скрылся с места аварии, а его жертва госпитализирована тяжелыми травмами.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, сотрудникам полиции удалось оперативно задержать водителя. Им оказался 33-летний уроженец Астраханской области.

Предполагаемый виновник ДТП пояснил, что сбежал, так как "испугался ответственности"

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.