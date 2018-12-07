Песков сообщил подробности переговоров Путина с Лукашенко и Мадуро

Президент РФ Владимир Путин до нового года проведет еще одну встречу со своим коллегой – президентом Белоруссии Александр Лукашенко с целью обсуждения спорных вопросов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, президенты обсудят вопросы двухсторонних отношений, в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу. Однако он не уточнил, идет ли речь о финансовой помощи.

Как сообщалось ранее, 5 декабря состоялись переговоры лидеров России и Венесуэлы.

Песков заявил, что обсуждался ряд вопросов, связанных взаимодействием двух стран. Он отметил, что в той или иной степени поддержка Венесуэле со стороны Российской Федерации будет и дальше оказываться.

Между тем, Николас Мадуро после визита в РФ заявил, что удалось договориться об инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более 5 миллиардов долларов, а также о поставке 600 тысяч тонн зерна.