Погода на выходные: в ожидании оттепели

В предстоящие выходные дни теплый и влажный атлантический воздух приблизится к Русской равнине, но его влияние на погоду проявится только на Северо-Западе и в западных регионах Центра и Черноземья, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве облачно, временами небольшой снег, днем минус 5-7, ночью около минус 10. В Санкт-Петербурге облачно, снег с дождем, около ноля.

В приполярных областях снегопады пройдут только на западе. В Сыктывкаре, Вологде и Архангельске 5-8 градусов ниже ноля. В Мурманске минус 2--4, снег.

В Черноземье в субботу без осадков, в воскресенье — снег с дождем. В Орле и Курске в субботу минус 5-7, в воскресенье от ноля до плюс 2.

В Поволжье обойдется без существенных осадков. В Пензе, Саранске, Йошкар-Оле минус 4-7 градусов.

В нижнем течении Дона без осадков, в низовьях Волги снег с дождем прекратятся только в воскресенье. В Ростове и Астрахани плюс 1-4. В Волгограде от ноля до минус 2.

На Урале, в антициклоне, без осадков. В Екатеринбурге, Челябинске минус 7-10.

В Западной Сибири, в антициклоне, морозно. В Новосибирске, Кемерово и в Красноярске минус 17-19.

На юге Дальнего Востока снегопады пройдут на севере Хабаровского края и на Сахалине. В Благовещенске 20-23 градуса мороза. В Николаевске-на-Амуре в субботу около минус 20, в воскресенье потеплеет до минус 11-13 градусов. Во Владивостоке минус 8-11, без осадков и солнечно. В Южно-Сахалинске 11-13 градусов ниже ноля, временами небольшой снег.