Александр Балуев рассказал, почему вернулся из Голливуда в Россию

Александр Балуев, разменявший 6 декабря седьмой десяток, признается: 60 ему — только по паспорту. Он редко дает интервью, но для программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" сделал исключение.

Зрители знают его как генерала ФСБ из фильма "Олигарх", офицера Ларичева из картины "Благословите женщину" и других героев в погонах, но настоящая слава пришла после роли в фильме Владимира Хотиненко "Мусульманин".

Он родился в семье военных, но с детства не хотел быть связанным с армией, хотя и самому послужить пришлось, и играть роли военных в кино, и работать в Театре Советской Армии. Впрочем, в какой-то момент он от них начал категорически отказываться.

Впрочем, предложения сниматься в кино стали поступать Балуеву далеко не сразу: его много пробовали, но не снимали. Режиссеры говорили, что с его внешностью лучше играть в театре.

Однако позже все-таки его рассмотрели и российские режиссеры, и зарубежные.

В конце 1990-х годов Балуева пригласили в Голливуд. Там он снялся в боевиках "Миротворец", "Доказательство жизни" и "Столкновение с бездной".

Он мог бы там остаться, но предпочел вернуться в Россию.

Одним из самых тяжелых актер называет период развода с женой – польской журналисткой Марией Урбановской.

Они познакомились в Крыму, где Балуев снимался в фильме "Ричард Львиное Сердце". Актеру тогда было уже 30.

Мария была замужем, у нее было уже двое детей, но она развелась и вышла замуж за Александра. В 2003-м у них родилась дочь Мария-Анна, но после 20-ти лет брака супруги все-таки расстались.

Больше всего актер опасался, что не сможет общаться в горячо любимой дочерью, однако, к счастью, контакт с ней сохраняется до сих пор.

Балуев признается, что по жизни он – однолюб, и потому тяжело переживал развод с женой.

По какой причине распался их брак с Марией? Почему он вернулся из Голливуда в Россию, отказывается играть военных и не поехал в Канны на награждение фильма Андрея Звягинцева "Изгнание"?

Из-за чего Балуев ссорился со Станиславом Говорухиным во время работы над фильмом "Благословите женщину", и что происходит в его жизни сейчас?