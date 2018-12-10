Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о пятилетней Зарине Ахметяновой из Чекмагушевского района Башкортостана.

У девочки врожденный порок сердца – открытый артериальный проток, диагностированный с большим опозданием. Состояние Зарины ухудшается, девочка слабеет, любая физическая нагрузка вызывает у нее одышку. Врачи отмечают изменения в структуре ее сердца, которое работает с серьезной перегрузкой. Зарине необходима срочная операция, в ходе которой дефект в сердце закроют специальным имплантом – окклюдером. Операцию проведут за госсчет, но окклюдер должны оплатить родители девочки. У них таких денег нет.

Из письма Гульшат Ахметяновой, мамы Зарины:

"Болезнь Зарины проявилась внезапно и страшно этой весной. Дочка после обеда, как обычно, легла спать. А когда я пришла ее будить, увидела, что Зарина без сознания. Мы повезли ее в нашу сельскую поликлинику, но там ничего не смогли сделать. Привести дочку в чувство удалось только в центральной районной больнице. Врачи заподозрили у Зарины нарушения в работе сердца и направили нас для дальнейшего обследования в Республиканский кардиологический центр (РКЦ, Уфа). Уже в Уфе у дочки диагностировали врожденный порок сердца – открытый артериальный проток. Раньше о том, что у дочки больное сердце, мы даже подумать не могли. Зарина всегда была очень активной, много времени проводила на свежем воздухе, играла с другими детьми, любила танцевать перед телевизором. Но сейчас она быстро устает, тяжело дышит, стоит немного подвигаться. Врачи говорят, что размер дефекта большой и самостоятельно он уже не закроется. Нужна операция. Ее выполнят в кардиоцентре за счет бюджета щадящим методом. Но мы с мужем должны купить окклюдер – это имплант, которым закроют проток. У нас такой возможности нет. В селе заработки небольшие, а в семье трое детей. Помогите, пожалуйста!"

Для спасения Зарины Ахметяновой не хватает 197 470 руб.

Сердечно-сосудистый хирург РКЦ Руслан Тугузбаев (Уфа): "Зарине необходима срочная операция – требуется закрыть артериальный проток. В нашем кардиоцентре есть возможность прооперировать девочку эндоваскулярным способом, без вскрытия грудной клетки. После щадящей операции Зарина быстро восстановится и сможет вести активный образ жизни".

Стоимость окклюдера 197 470 руб.

ПОМОЧЬ ЗАРИНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,398 млрд руб. В 2018 году (на 6 декабря) собрано 1 464 181 212 руб., помощь получили 2216 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5".

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.