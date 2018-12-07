Появилось видео лобового столкновения Porsche и туристического автобуса в Петербурге

Вечером в минувший четверг, 6 декабря, в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой набережной произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора одного из его участников.

По предварительной информации, водитель Porsche не успел своевременно сбросить скорость и попытался избежать столкновения с попутным транспортным средством, для чего резко вывернул на полосу встречного движения.

Через несколько мгновения он лоб в лоб врезался в туристических автобус.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД РФ, в результате ДТП пострадал предполагаемый виновник аварии – мужчина 1983 года рождения, управлявший автомобилем Porsche. Он получил травмы средней степени тяжести.

Кроме того, госпитализирован пассажир автобуса, доставленный в лечебное учреждение в удовлетворительном состоянии.

Полицейские работают над установлением всех обстоятельств инцидента.