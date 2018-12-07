Появилось видео лобового столкновения Porsche и туристического автобуса в Петербурге
Вечером в минувший четверг, 6 декабря, в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой набережной произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора одного из его участников.
По предварительной информации, водитель Porsche не успел своевременно сбросить скорость и попытался избежать столкновения с попутным транспортным средством, для чего резко вывернул на полосу встречного движения.
Через несколько мгновения он лоб в лоб врезался в туристических автобус.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД РФ, в результате ДТП пострадал предполагаемый виновник аварии – мужчина 1983 года рождения, управлявший автомобилем Porsche. Он получил травмы средней степени тяжести.
Кроме того, госпитализирован пассажир автобуса, доставленный в лечебное учреждение в удовлетворительном состоянии.
Полицейские работают над установлением всех обстоятельств инцидента.
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