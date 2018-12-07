Спор о Великой Отечественной: на школьника завели дело за выстрел в лицо оппоненту

В Петербурге лишь в начале декабря задержали 11-классника, который 20 сентября избил мужчину и выстрелил ему в лицо из устройства "Сигнал охотника".

В результате действий подростка потерпевший мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести с контузией правого глазного яблока второй степени, кровоизлиянием и ссадинами лица.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, конфликт ученика старших классов школы №519 Петербурга с мужчиной 1983 года рождения произошел во время спора об итогах Великой Отечественной войны.

Подросток находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

По словам источника, юноша является участником неформального молодежного националистического движения.

Почему подростка задержали лишь через два с половиной месяца после происшествия, пока не сообщается.