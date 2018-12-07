Пропавшие счета и завещание легендарного советского диктора: дети против фонда
В "Прямом эфире" ведущий Андрей Малахов и гости в студии пытались разобраться в том, куда могли исчезнуть деньги с банковского счета и завещание Юрия Ковеленова – легендарного диктора советского телевидения.
Он был рупором эпохи — почти 30 лет вел программу "Время", а во время путча августа 1991-го именно Ковеленов зачитывал обращение ГКЧП.
Многие называли его назвали Аленом Делоном советского телевидения, а коллеги (разумеется, за глаза) "Кобеленовым" – говорят, и он сам любил женщин, и женщины любили его.
Ковеленова не стало несколько дней назад – 26 ноября. Ему было 79 лет. И только после смерти легендарного диктора стало известно, что он умер в одиночестве и страшной нищете, несмотря на то, что у него есть двое детей и внуки.
Сын Дима живет в Швейцарии, дочь Марина – в Италии. Когда они приехали в Москву на похороны отца, то обнаружили, что деньги с его карточки, а завещание из квартиры исчезли.
Выяснилось также, что в последнее время Ковеленов болел, и его поместили в частную клинику.
Дети диктора подозревают, что к этому может быть причастен благотворительный фонд "Милосердие и здоровье": якобы его сотрудники свели отца в могилу, а банковский счет опустошили.
В фонде, со своей стороны, уверяют: отец детям был не нужен, они не интересовались, как он жил без них, и прибыли лишь на его похороны.
Заслуженный артист России Олег Марусев считает, что к этому могут быть причастны люди, имевшие доступ в жилище диктора, а тот далеко не всякому открывал дверь.
По его словам, в числе таких доверенных лиц были представители благотворительного фонда, и они якобы даже сменили замки в квартире.
Глава фонда Ольга Бондарева пришла в студию программы, чтобы ответить на обвинения в ее адрес. Ольга рассказала, что два года назад Юрий Ковеленов стал членом попечительского совета их фонда, и они много вместе работали.
Женщина также рассказала, что бывший диктор в начале октября пришел к ней на день рождения. Тогда она поняла, что Ковеленов очень болен и познакомила его с присутствовавшем на мероприятии доктором.
Тот долго беседовал с Юрием Петровичем, затем посмотрел его самого и медицинские выписки и высказал мнение о необходимости экстренной госпитализации. Но, по словам Бондаревой, Ковеленов от этого отказался – сказал, что поговорит со знакомым в институте Склифосовского.
Далее, рассказала глава фонда, Юрий Петрович позвонил ей и попросил привезти продукты. Когда Бондарева приехала в его квартиру, то, по ее словам, была шокирована состоянием квартиры и ее хозяина.
По словам Бондаревой, пожилому человеку никто не помогал по хозяйству. Тогда она и определила телеведущего в частную клинику.
Что говорят об этой истории знакомые Ковеленова – артисты и известные дикторы советских времен? Почему они не оказали помощь пожилому больному человеку?
Может ли быть причастен благотворительный фонд к исчезновению денег с карточки, да и были ли они там? И почему не наняли Юрию Петровичу сиделку, а отправили в частную клинику? И почему дети легенды советского телевидения не интересовались тем, как живет их отец?
Воспоминания о знаменитом советском дикторе, попытки понять, почему в последние годы жизни не оказалось рядом людей, которые помогли бы ему справиться с ситуацией, и куда все-таки делись деньги и завещание Юрия Коваленова, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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