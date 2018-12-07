Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи, нефть подскочила

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году, переговоры длились несколько часов, передает ТАСС.

Сообщается, что ОПЕК+ рекомендовано сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

При Иран добился для себя исключения из сделки, до этого ему предлагали сократить добычу символически – без реального снижения производства.

После сообщений о договоренности по сокращению добычи нефть марки Brent поднялась в цене на 5% — до 62,78 доллара за баррель, WTI также дорожает – до 53,62 доллара за баррель.