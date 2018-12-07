Кочарян сам отправился в СИЗО

Бывший президент Армении Роберт Кочарян сам отправился в следственный изолятор Службы национальной безопасности после решения Апелляционного суда о его аресте.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал адвокат экс-главы страны Айк Алумян. Он подчеркнул, что его подзащитный ждет, когда следователь привезет решение суда.

26 июля 2018 года Кочарян был обвинен в свержении конституционного строя и через день арестован на два месяца.

Специальная следственная служба расследует уголовное дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В тот момент оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования.

Акции вылились в беспорядки и столкновения митингующих с полицейскими, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

Кочарян, который занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год, также обвиняется в финансовых махинациях и отмывании денег на сумму в несколько сотен миллионов долларов.