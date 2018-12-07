Сайт проекта Навального заблокировали из-за проблем с персональными данными

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась в Таганский суд Москвы с иском о нарушении правил хранения персональных данных на одном из сайтов оппозиционера Алексея Навального; доступ к сайту ограничен по решению суда.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский, подчеркнув, что иск был подан против регистратора доменного имени сайта 2019.vote — компании Gandi SAS.

Он отметил, что после того, как 4 декабря суд вынес решение, 7 декабря Роскомнадзор внес данный сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Ампелонский рассказал, что поводом для обращения в суд стали жалобы граждан на неправомерную обработку сайтом их персональных данных. Проведенная Роскомнадзором проверка обнаружила, что на сайте не "прописана политика конфиденциальности" и надзорное ведомство полагает, что персональные данные россиян хранятся за пределами России.

Пресс-секретарь Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщил, что 14 декабря Таганский суд Москвы рассмотрит исковое заявление ведомства к оператору данного сайта по существу.

На сайте 2019.vote расположен проект Навального "Умное голосование", запущенный в конце ноября 2018 года. Его идея состоит в том, что избиратели сами могут объединиться, чтобы консолидировано отдать свои голоса в поддержку одного из кандидатов — соперников партии власти.