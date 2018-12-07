Сайт проекта Навального заблокировали из-за проблем с персональными данными
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась в Таганский суд Москвы с иском о нарушении правил хранения персональных данных на одном из сайтов оппозиционера Алексея Навального; доступ к сайту ограничен по решению суда.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский, подчеркнув, что иск был подан против регистратора доменного имени сайта 2019.vote — компании Gandi SAS.
Он отметил, что после того, как 4 декабря суд вынес решение, 7 декабря Роскомнадзор внес данный сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Ампелонский рассказал, что поводом для обращения в суд стали жалобы граждан на неправомерную обработку сайтом их персональных данных. Проведенная Роскомнадзором проверка обнаружила, что на сайте не "прописана политика конфиденциальности" и надзорное ведомство полагает, что персональные данные россиян хранятся за пределами России.
Пресс-секретарь Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщил, что 14 декабря Таганский суд Москвы рассмотрит исковое заявление ведомства к оператору данного сайта по существу.
На сайте 2019.vote расположен проект Навального "Умное голосование", запущенный в конце ноября 2018 года. Его идея состоит в том, что избиратели сами могут объединиться, чтобы консолидировано отдать свои голоса в поддержку одного из кандидатов — соперников партии власти.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
ФСИН проверяет новые фото Цеповяза
- Митрополит Онуфрий вернул приглашение Варфоломея
- Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи
- Литва ввела санкции против России
- В деятельности Фонда Сокурова не нашли нарушений
Самое читаемое
-
Похмельный или травмирующийся: названы 5 типов алкоголиков. Какой из них ты?
- Охотящийся на женщин маньяк пойман на московском вокзале. Видео
- Смерть на морозе: футболист перед гибелью поругался с таксистом
- Куклы лишают работы ночных бабочек. Видео
- Розенбаум спас пассажирку, которой стало плохо в самолете
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"
- Новый Volkswagen Golf: первое изображение
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Конец эпохи: VW прекратит выпуск бензиновых и дизельных ДВС
Вести.Экономика
-
ФРС готовится спасти рынки от краха?
- Морские торговые пути: 9 главных артерий мировой торговли
- Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России
- Путин: страны ЕАЭС согласовали создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов
- США впервые за 75 лет стали чистым экспортером нефти
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете обед
- Как в общепите подцепить стафилококк: рассказываем
- Ученые назвали пять типов "нехорошо" пьющих
- Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе
- Почему кардио - лучшая антивозрастная тренировка
Вести в 20.00
-
Саммит ЕАЭС сплотила выгода
- Торговое перемирие США и Китая нарушено в первый же день
- 5 часов на 40-градусном морозе: опасные гастроли верблюда Славика
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Российский бренд выпустил Android-смартфон за 1990 рублей
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Россиянам придется регистрировать смартфоны. Платно
Вести-Москва
-
Задержан таксист, сбивший трех человек в центре Москвы
- Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете
- Под Домодедовом ради нового карьера уничтожили густой лес
- В столице простились с классиком отечественной словесности Андреем Битовым
- Афиша на выходные: "Город зимы", селедка под шубой и дикие кошки среди цветов
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения