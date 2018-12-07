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Раскол в православном мире 36 минут назад
СБУ начинает опись имущества Почаевской лавры: монахи просят защиты
В Киеве завершилось заседание Синода Украинской православной церкви. Священники обсуждали, как ответить на ультиматум киевских властей и Константинопольского патриархата, требующих поддержать раскол. И вот ответ: несмотря на угрозы, ни иерархи, ни простые монахи канонической церкви на так называемый объединительный собор, созванный Петром Порошенко, не придут. При этом сомнений, что реакция Киева будет очень жесткой, нет.
Дракой в прямом эфире украинцев не удивишь. Это депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна дает затрещину и валит на пол националиста из партии "Свобода" после взаимных оскорблений. Казалось бы, идеологические союзники, но воюют на Украине все против всех.
В Днепропетровске заседание отделения партии "Укроп", созданной на деньги олигарха Коломойского, сегодня тоже закончилось беспорядками, кто-то распылил газ. Входы тут же блокировали неизвестные в камуфляже и масках.
Раскол политических движений поощряется на самом высоком уровне, как и раскол церковный. Киевские телеканалы взахлеб о подрывной деятельности, которую якобы ведет Украинская православная церковь.
В качестве доказательств предъявляют изъятые СБУ брошюры. В них — объяснения церковных канонов. Но именно их ставит в вину священникам украинская "безпека". При этом дело против спикера Рады Андрея Парубия о разжигании межконфессиональной вражды — тот на всю страну назвал священников канонической церкви убийцами — завели только по решению суда. "Священники убивали пленных украинских солдат", — заявил он.
Генпрокуратура в этом состава преступления не видела. Зато видит в Почаевской лавре. СБУ и украинский Минкульт уже готовят новую опись имущества. Братия монастыря обращается с открытым письмом напрямую к Порошенко, напоминая, как любил лавру отец нынешнего президента, да и сам он не раз посещал обитель.
"Лавра переживает давление со стороны разных властных структур, — сказал пресс-секретарь Свято-Успенской Почаевской лавры иеромонах Гавриил. — Кто дал им такое задание? В прошлом вы, уважаемый Петр Алексеевич, были иподьяконом нашей церкви. А теперь мы удивляемся и спрашиваем: "Что случилось, господин президент, что вы так изменили свое отношение к Украинской православной церкви, своим землякам — вашим избирателям, и к нашей Почаевской лавре?"
Снимки нынешнего украинского президента, облаченного в стихарь, в Сети гуляют давно. Но Порошенко от этого теперь открещивается и всеми силами пытается заполучить томос на автокефалию. Осталось только провести всеукраинский собор, но от участия в нем иерархи Украинской православной церкви, естественно, отказались. Тщетно Константинопольский патриарх Варфоломей зазывал на него митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, направив еще в октябре письмо, в котором открыто и подчеркнуто надменно отказался признавать его. Копию опубликовали сегодня:
"Обращаясь к Вам как "Высокопреосвященный митрополит Киевский" в форме снисхождения и милости, мы сообщаем Вам, что после выборов предстоятеля Украинской церкви Вы не сможете носить титул митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас".
Это письмо глава УПЦ Онуфрий отправил Варфоломею обратно, оставив его без ответа. То же сделают и другие иерархи канонической церкви.
Приглашения на раскольнический собор теперь шлют чиновники порошенковской администрации, хотя к делам церкви светская власть не должна иметь отношения. Порошенко уже обещал передать украинскую церковь под контроль Варфоломею, хотя за нее еще предстоит побороться с раскольником Филаретом из самопровозглашенного киевского патриархата. Он сегодня заявил, что будет патриархом до смерти. Но президенту Украины сегодня не до него. У него в гостях президент Литвы Даля Грибаускайте.
Сблизившись на почве Майдана, сегодня они трепетно наградили друг друга орденами. Порошенко получил орден Витовта Великого. Грибаускайте получила Орден свободы, как было сказало во время церемонии, "за продвижение интересов". Вместе снова объявили о санкциях против России.
Но националистам этого кажется мало. Весь день они митинговали, требуя от украинских олигархов и лично от Порошенко отказаться от бизнеса в России, и объявляли бой "кремлевским оккупантам", стоя при этом на Крещатике. И это очень по-украински. Министр обороны Полторак тоже успел грозно заявить, что военно-морские силы Украины продолжат пользоваться Керченским проливом и обязательно осуществят следующий переход. Но только когда будут к этому готовы.
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