Названы номинанты на "Грэмми"

Представители Американской ассоциации звукозаписывающих компаний назвали номинантов в 84 категориях 61-й премии "Грэмми", вручение которой состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года. Больше всего номинаций у рэпера Кендрика Ламара.

Среди категорий, в которых номинирован Ламар, есть "Лучший альбом", "Лучшая запись" и "Песня года". Коллега рэпера Дрейк представлен в семи категориях.

У музыкантов Чайлдиш Гамбино, Леди Гага, Карди Би – по пять номинаций. У знаменитого Канье Уэста всего одна ("Продюсер года"). Еще одна – у Тейлор Свифт за альбом "Reputation".

В число российских номинантов на Грэмми вошли Дмитрий Хворостовский, скончавшийся в ноябре 2017 года (посмертная номинация в категории "Лучшая запись оперного произведения"), а также регент мужского хора Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Владимир Горбик и его альбом "Чесноков: Научи мя оправданием твоим" ("Лучшее хоровое выступление").

Список претендентов на самые престижные награды выглядит так:

"Запись года"

"I Like It" — Карди Би, Bad Bunny & J Balvin

"The Joke" — Бренди Карлайл

"This Is America" — Чайлдиш Гамбино

"Godʼs Plan" — Дрейк

"Shallow" — Леди Гага, Брэдли Купер

"All The Stars" — Кендрик Ламар, SZA

"Rockstar" — Post Malone, 21 Savage

"The Middle" — Zedd, Maren Morri, Grey

"Альбом года":

"Invasion Of Privacy" — Карди Би

"By The Way, I Forgive You" — Бренди Карлайл

"Scorpion" — Дрейк

"H.E.R." — H.E.R.

"Beerbongs & Bentleys" — Post Malone

"Dirty Computer" — Жанель Монэ

"Golden Hour" — Кейси Масгрейвс

"Black Panter" — Кендрик Ламар

"Песня года":

"All The Stars" — Кендрик Ламар, SZA

"Booʼd Up" — Ларранс Допсон, Джоель Джеймс, Элла Маи и Дижон МакФарлейн

"Godʼs Plan" — Дрейк

"In My Blood" — Шон Мендес

"The Joke" — Бренди Карлайл

"The Middle" — Zedd, Maren Morri, Grey

"Shallow" — Леди Гага, Брэдли Купер

"This Is America" — Чайлдиш Гамбино

"Лучший новый артист":