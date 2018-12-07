В США раздача бесплатных чизкейков обернулась драками и арестами

Промо-акция американской компании Cheesecake Factory по раздаче 40 тысяч бесплатных чизкейками в честь дня рождения фирмы обернулась очередями, драками и арестом, сообщает CNBC.

Так, в ресторане города Арлингтон завязалась драка между клиентами, ожидавшими свой бесплатный десерт. Пришлось вызывать врачей и полицию. Одного человека арестовали.

В других городах любители сладкого были вынуждены томиться в долгих очередях. Несмотря на то, что по правилам акции бесплатный десерт доставался только тем, кто заказал чизкейк через сервис доставки DoorDash, все курьеры компании быстро оказались занятыми, и некоторые недовольные клиенты пришли за своим заказом сами.

@DoorDash @ARLnowDOTcom@Cheesecake @washingtonpost@dcexaminer avoid this place like a plague. Over 2hrs wait to pickup a free 🧀🍰. Fight broke out,ppl getting ticketed n arrested. Of course ppl got impatient after a long time. Very disorganized n total chaos. pic.twitter.com/uJznxDHg23 — p p (@pat_patsy_cake) 5 декабря 2018 г.

Чтобы успокоить недовольных сластен, представители Cheesecake Factory увеличили количество бесплатных чизкейков до 60 тысяч.