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7 декабря 201822:53

США добиваются от Канады выдачи гражданки Китая

EPA

Власти Канады получили от США запрос на арест финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу по обвинению в мошенничестве.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала электронная версия газеты Vancouver star.

Отмечается, что ордер на арест Мэн Ваньчжоу был выдан судом Нью-Йорка 22 августа 2018 года. 1 декабря китаянка была задержана в аэропорту канадского Ванкувера, когда делала пересадку с рейса из Гонконга на самолет в Мексику.

Huawei принадлежит компания ScyCom, которая по версии американских правоохранителей в обход санкций США в 2013 году вела дела с Ираном. В ответ на это Мэн Ваньчжоу заявила, что пять лет назад данная компания еще не принадлежала Huawei.

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