КХЛ. "Салават Юлаев" нанес рижскому "Динамо" шестое поражение подряд

Встречей между рижским "Динамо" и уфимским "Салаватом Юлаевым" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости нанесли латвийской команде шестое поражение подряд, обыграв их со счетом 4:2.

Уже к 5-й минуте первого периода хоккеисты "Салавата" отправили в ворота Тимура Билялова две безответные шайбы. У гостей отличились Владислав Лукин и Петр Хохряков. После этого рижане были вынуждены заменить вратаря.

Во второй двадцатиминутке хозяева льда сравняли счет в матче благодаря усилиям Кристапса Сотниекса и Виталия Павлова. И все же еще до перерыва Йоонас Кемппайнен вывел уфимскую команду вперед. В третьем периоде он же оформил дубль, отправив шайбу уже в пустые ворота.

"Салават Юлаев" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка после 36 встреч. Рижское "Динамо" с 32 баллами осталось девятым на Западе.

В другой встрече дня череповецкая "Северсталь" дома была сильнее китайского "Куньлуня" лишь в овертайме – 2:1.