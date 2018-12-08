В Барнауле десятки домов остались без тепла

В результате аварии на теплосети в Барнауле остались без теплоснабжения 55 жилых домов. В настоящее время специалисты проводят земляные работы для поиска места прорыва.

Время устранения аварии будет уточнено позже. Сейчас температура в городе составляет 21 градус ниже нуля, передает ТАСС.