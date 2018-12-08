ЧП на железной дороге в Южной Корее: не менее 14 пострадавших

В Южной Корее в результате схода с рельсов скоростного поезда пострадали, по меньшей мере 14 человек. Пассажирский состав из десяти вагонов, в которых находились 198 пассажиров, следовал из Каннына в Сеул.

Все вагоны экспресса сошли с рельсов на скорости 103 километра в час. Пострадавшие в результате инцидента госпитализированы, передает ТАСС. Для выяснения причин аварии на место происшествия выехала специальная группа.

По данным местных СМИТ, этот инцидент стал первым на соединяющей Каннын и Сеул железной дороге, открытой в декабре 2017 года — перед началом зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.