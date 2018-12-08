Протесты в Париже: превентивно арестованы более 120 человек

Более 120 человек арестованы, 32 помещены под стражу до начала акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже, сообщает новостной портал France Info.

"Аресты прошли в 7.30 утра по местному времени за участие в группе по подготовке насильственных действий, у арестованных найдены маски и молотки", — говорится в сообщении со ссылкой на данные полиции.

В субботу во французской столице и ряде крупных городов пройдут акции протеста. Полиция располагает данными, что к Парижу приближается организованная группа протестующих численностью более тысячи человек.

В прошлую субботу, 1 декабря, для обеспечения порядка на улицах городов были привлечены 65 тысяч сотрудников сил безопасности, в том числе пять тысяч в Париже. Сегодня во Франции будет мобилизовано более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе восемь тысяч в столице. В качестве поддержки будут использованы специализированные бронированные машины жандармерии.

Банки, офисы и магазины, расположенные в районе Елисейских полей в Париже, еще в пятницу забаррикадировали свои окна. Большинство из них не откроются раньше понедельника, включая популярные магазины на бульваре Осман. Будут недоступны и другие популярные туристические места: Эйфелева башня, Триумфальная арка, музеи Лувр, Орсе и другие. Ожидаются перебои с транспортом, будут закрыты порядка 45 станций метро, решается вопрос с ограничением движения по Парижской кольцевой дороге.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует выступить с заявлением по теме протестов в начале следующей недели, сообщает портал.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. На 8 декабря протестующие запланировали новые манифестации.