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8 декабря 201810:29

"Балтика" уволила очередного тренера

Станислав Красильников/ТАСС

Игорь Ледяхов покинул пост главного тренера клуба ФНЛ "Балтики". Калининградский клуб расстался с третьим наставником в сезоне.

Как сообщил "Спорт-Экспресс", "Балтика" решила прекратить сотрудничество с главным тренером Игорем Ледяховым и его помощником Олегом Василенко. Ранее клуб предложил 11 футболистам Константину Плиеву, Александру Шешукову, Андрею Буйволову, Владимиру Дядюну, Павле Радуновичу, Нике Дзаламидзе, Евгению Помазану, Кириллу Погребняку, Аслану Дудиеву, Олегу Дмитриеву и Максиму Плопе искать себе новые команды. С остальными игроками будут пересмотрены контракты.

"Балтика", испытывающая проблемы с финансами, занимает 16 место. В нынешнем сезоне клуб уже расстался с двумя тренерами – Игорем Черевченко и Валерием Непомнящим. Игорь Ледяхов возглавил калининградцев в конце сентября, но и он лишился своего поста.

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