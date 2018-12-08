Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабря

Президент Украины Петр Порошенко в Twitter сообщил о намерении подписать 10 декабря закон о разрыве договора о дружбе между Украиной и России.

Є певний символЁзм в припиненнЁ дЁї Договору про так звану дружбу з РосЁєю. ВЁдповЁдний закон пЁдпишу у понедЁлок. Але це, рЁвно як Ё вихЁд Ёз СНД, далеко не найсильнЁша ЁлюстрацЁя до гасла «Геть вЁд Москви! – Дайош Європу». pic.twitter.com/F4pjXNl9ls — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 декабря 2018 г.

Закон приняла Верховная рада Украины голосами 277 депутатов. Договор о дружбе между странами прекратит свое действие 1 апреля 2019 года. Стратегическое партнерство двух стран будет завершено.