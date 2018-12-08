Усманов: красивое должно быть добрым, а все доброе - это главное
The Daily Telegraph написала, что на стол премьер-министра Мэй лег доклад британской разведки о том, как ограничить маневр тем, кто назван "бизнесменами, близкими Путину". Это Аркадий Абрамович, Олег Дерипаска, братья Ротенберги, Игорь Сечин и Алишер Усманов.
Вообще-то в The Daily Telegraph доминируют статьи о том, что уже скоро у Мэй — ключевое голосование в парламенте и велик шанс, что парламент не одобрит достигнутое ею соглашение с ЕС по Brexit. А тогда то ли новые внутрипартийные выборы, то ли всеобщие, то ли повторный референдум. Когда все успеть?
Впрочем, и один из фигурантов списка The Daily Telegraph — Алишер Усманов — человек занятой. Новость из Лондона его застала в Европе, во Франции, где проводит 105-летие Международной федерации фехтования. Усманов любит этот спорт с юности.
- Начнем с главного вопроса. Повод такой – 105-летие Международной федерации фехтования. Все изменилось: время, экипировка. Но вот суть фехтования, она осталась той же. Это спорт для рыцарей, спорт, который из тебя не уходит и влияет потом на стиль вести дела, бизнес. Это я про вас как про бывшего фехтовальщика говорю. С какими мыслями вы подошли к этой дате? Чего удалось добиться?
- Я как раз недавно выступал перед делегатами конгресса. У нас собрались 145 федераций. А всего в состав Международной федерации фехтования уже стали входить 153. Даже эта маленькая статистика дает возможность оценить, что произошло. Мы 100-летие нашей федерации тоже отмечали в Париже, потому что 105 лет тому назад 9 федераций Европы создали Международную федерацию фехтования. Они как бы считаются отцами-основателями. И вот с тех пор прошел целый век. Достаточно серьезная история у нашего вида спорта. Он всегда участвовал в олимпийской программе, и надо сказать, что даже за последние 5 лет для нас, фехтовальщиков, случилось грандиозное событие — мы расширили наше участие с 10 видов до 12. И теперь уже все виды оружия будут представлены в олимпийской программе.
- То есть мы сейчас про Токио говорим. Это действительно новость, что такого никогда не было, — все 12 видов?
- Все 12 видов, которые являются дисциплинами нашей программы мирового первенства будут участвовать в Олимпийских играх.
- Сколько вы за это боролись?
- Я за это не боролся, но несколько поколений фехтовальщиков были вынуждены выступать и терять олимпийские циклы из-за ротации видов оружия. Но сегодня уже этого не будет, все будут выступать. Я думаю, это расширит возможности развития нашего спорта в мире.
- Вы прилагаете огромное количество сил для того, чтобы сделать этот вид спорта зрелищным. Мы не раз об этом говорили с вами. Вы расстраиваетесь, когда зритель, которой следит за программой олимпиады, когда вдруг начинаются соревнования по фехтованию, берет пульт и переключает. Скучно, неинтересно, непонятно… Одежда — тело закрыто, не так все симпатично, не художественная гимнастика. Чего удалось добиться в этом плане?
- Я бы как раз поспорил: по статистике, наши соревнования смотрели не меньше, чем художественную гимнастику. Также мы делаем все для того, чтобы новые технологии дали нам возможность сделать бой между двумя спортсменами более зрелищным и понятным для зрителя. Но — самое главное — зрелищным. Потому что сегодняшняя телевизионная аудитория имеет возможность смотреть соревнования онлайн. На нашем сайте в Интернете возможность смотреть все соревнования нашей федерации в онлайн-режиме. И я считаю, что это является сегодня самым главным направлением в развитии нашей федерации.
- Та технология, когда подсвечивали пол?
- Не только пол. В этом году на чемпионате мира в Китае мы подсвечивали не только пол — это было настоящее цветовое шоу в самом зале, на подиуме. И мы уже даже давали мультипликацию того или иного поединка, какого-то разбора между судьями. Давалась новая цветная палитра. Это дало, на мой взгляд, большой приток ТВ-аудитории. Думаю, что мы будем идти по этому пути. Это является основным путем развития внедрения технологий в наш спорт.
- Каким вы видите фехтование через десять лет?
- Как и все, оно будет более подвержено влиянию цифровой экономики, цифрового, так сказать, видения. И вообще, думаю, это будет более динамичный спорт. Будем искать пути, чтобы зритель видел лицо спортсмена в том или ином виде.
- Это важно. Как это можно, ведь фехтовальщик не может снять маску?
- Кстати, сегодня среди детей и юношей маски играют важную роль. Если вы обратите внимание, во многих играх есть маски. Вот и мы будем использовать это. У нас уже есть такая попытка. Мы делали прозрачные маски, но пока по критерию безопасности мы опасаемся. Вот будет у нас тот материал, который даст нам гарантию безопасности, тогда мы и будем спокойны.
- От спорта — к искусству, потому что, в принципе, это два важных направления для вашего благотворительного фонда. Он так и называется. Фантастическое удовольствие вы подарили зрителям, которые приходят на выставку в Ватикане "Русский путь". И Папа Римский побывал. Цифры сумасшедшие! Это действительно новость, потому что такого никогда не случалось. Зачем это вам? Это же недешевое удовольствие было — привезти эту выставку?
- Для красоты. Это моя маленькая толика, моя заслуга. Я просто помог Третьяковской галерее предоставить Европе те произведения, которые она хотела бы показать именно в таком специфическом месте, в главном из здании Ватикана. То, что ко мне обратились, делает мне честь. И у меня есть эта возможность. Я уже говорил однажды, что все, что красивое, должно быть добрым, а все, что доброе, — это главное.
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