В Париже и Брюсселе: "желтые жилеты" подрались с полицией двух столиц ЕС

"Желтые жилеты" вступили в противодействие с полицией в Брюсселе (Бельгия). Из 500 манифестантов задержали 100.

Были стянуты силы полиции – всего около 1000 человек. Они блокировали проход в Евроквартал.

Протестующие пытались прорвать кордон, когда им это удалось, было вызвано подкрепление, передает ТАСС.

В это же время в Париже частники протестов разгромили кафе Starbucks и магазины рядом с вокзалом Сен-Лазар. Справиться с протестующими полиция смогла только с помощью водометов.

По всей Франции протестует 31 тысяча человек, передает РИА Новости. Число пострадавших возросло до 55 человек. Французская полиция задержала около 1 тысячи манифестантов по всей стране за противоправные действия.